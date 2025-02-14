Новые авиарейсы запустят из Новосибирска в Узбекистан

О новых рейсах в Узбекистан сообщили в Новосибирске.

Новосибирская область и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества в туризме, включая увеличение числа авиарейсов между Ташкентом и Новосибирском.

Авиакомпании Uzbekistan Airways и S7 уже выполняют рейсы, но в связи с ростом турпотока в весенне-летний период рассматривается запуск новых рейсов.

Перспективными направлениями для развития называются гастро- и экотуризм, а также медицинский туризм, туры выходного дня и деловой туризм. Об этом сообщил генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров.

Ранее Сиб.фм писал о том, что с 15 февраля увеличится количество рейсов между Новосибирском и Иркутском