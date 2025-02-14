Опрос: 36 % новосибирцев сталкивались с травлей в школе

Согласно данным сервиса SuperJob, 36 % жителей Новосибирска сталкивались с травлей со стороны одноклассников в школьные годы.

Женщины сообщают о подобных случаях чаще (38 %), чем мужчины (34 %).

Исследование показывает, что с возрастом случаи буллинга встречаются реже. Среди респондентов старше 45 лет о травле вспомнили 24 %, тогда как среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 45 %.

Опрос также выявил, что 83 % новосибирцев поддерживают законопроект Госдумы, обязывающий школы сообщать о случаях буллинга в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. Среди родителей школьников инициативу одобряют 7 из 10 человек.

Некоторые респонденты считают, что проблему можно решить на уровне школы без вмешательства государственных органов.