РТК-Сервис поддерживает работоспособность Juniper на сети «Ростелекома»

ИКТ-компания РТК-Сервис приняла на расширенную постгарантийную поддержку и комплексное обслуживание 72 тысячи единиц комплектующих для оборудования IP/MPLS Juniper в инфраструктуре ПАО «Ростелеком».

РТК-Сервис, ключевой партнер «Ростелекома» по обслуживанию телекоммуникационного оборудования Juniper, принял на себя обязательства по поддержке всего оборудования западного производителя, который прекратил доступ к своим ресурсам и поставки на территории России в 2022 году.

Партнерство РТК-Сервис с ПАО «Ростелеком» включает расширенное постгарантийное обслуживание более 72 тысяч единиц разнопланового оборудования IP/MPLS Juniper, в том числе маршрутизаторов и коммутаторов, установленных на магистральных и региональных узлах по всей России, от Калининграда до Камчатки.

Работы по проекту проводились поэтапно на протяжении 3 лет. За это время РТК-Сервис обработал более 3500 запросов на техподдержку Juniper от «Ростелекома», из них более 1100 – на ремонт и замену неисправных компонентов. Исполнителю удалось достичь SLA в рамках проекта 99,9%, что сравнимо с уровнем сервиса от вендора, который оказывал поддержку ранее. Достичь таких результатов помогла экспертиза и наработанная методология инженеров техподдержки и схемотехников по ремонту оборудования Центра компетенций по сетевым технологиям РТК-Сервис. Сегодня компания оказывает полный цикл технической поддержки, благодаря чему в разы возрастает скорость реагирования на инциденты.

Расширенная постгарантийная поддержка означает, что «Ростелеком» получает не только классическую, но и так называемую сфокусированную поддержку – регулярный аудит, позволяющий оперативно выявлять скрытые угрозы, которые могут оказать негативное воздействие на аппаратное и программное обеспечение. Инженеры РТК-Сервис систематически проводят диагностику состояния оборудования и сигнализируют заказчику о возможных неисправностях для выполнения превентивных действий – ремонта или своевременной замены оборудования. Задачу импортозамещения инженеры РТК-Сервис тоже постоянно держат в фокусе, что позволяет рационально планировать этапы замен западного оборудования на сети оператора на российское, предварительно протестировав его в Лаборатории сетевого тестирования.

«Постгарантийное обслуживание телекоммуникационного оборудования – это одно из ключевых направлений деятельности Центра компетенций по сетевым технологиям РТК-Сервис. Мы практикуем превентивный подход к выявлению и устранению рисков, и таким образом продлеваем жизненный цикл дефицитного оборудования, обеспечиваем нашим заказчикам бесперебойную работу телеком-инфраструктуры. В целом мы наблюдаем тенденцию, когда комплексное сервисное обслуживание сетевого оборудования «под ключ» становится все более популярным у «большой четверки» и региональных операторов», — говорит генеральный директор РТК-Сервис Андрей Кононенко.

«В последние годы ПАО «Ростелеком» существенно продвинулся в области импортозамещения, однако заменить все имеющееся на сетях оборудование пока не представляется возможным, это длительный и многоэтапный процесс. Для обслуживания импортного «железа» мы пошли нестандартным путем еще до ухода из России западных вендоров, а именно, начали переход с техподдержки производителя в сторону сервиса силами российских компаний. Качество такого обслуживания зачастую выше, например, в части скорости обработки заявок, а стоимость – существенно ниже. Партнерство с РТК-Сервис по проектам постгарантийного обслуживания дает нам уверенность в стабильном функционировании инфраструктуры и возможность дальнейшего оптимального развития и модернизации сетей в условиях растущего трафика», — прокомментировал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

Помимо оборудования производства Juniper, РТК-Сервис обеспечивает постгарантийное обслуживание всего оборудования компании Huawei на сети оператора связи. В рамках проекта инженерам Центра компетенций по сетевым технологиям удалось повысить среднюю оценку по заявкам на техподдержку с 4,96 в 2023 году до 4,99 в 2024 году.

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