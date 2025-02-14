Смертельный любовный треугольник. Вспоминаем страшное убийство на фоне ревности в Новосибирске накануне Дня Всех Влюбленных

В живых из любовного треугольника остался только один, сейчас он в тюрьме.

В Новосибирске, 16 февраля 2021 года, 26-летний преподаватель психологии Денис Миллер устроил резню возле здания НГТУ №6 на проспекте Маркса, став свидетелем этой трагедии группа студентов. Причиной нападения стала ревность: Миллер, который был влюблён в 18-летнюю Софью, не смог смириться с тем, что 22-летний студент Денис Губарев начал встречаться с ней. Конфликт начался с драки, в которой девушка пыталась защитить своего парня.

В разгар ссоры Миллер достал нож и ударил Губарева. На помощь пришли студенты Дмитрий Пехота, Руслан Фаргиев и Егор Нестеров, которые смогли задержать нападающего до прибытия полиции. Губарев скончался в карете скорой помощи, а Миллера забрали сотрудники Росгвардии. Суд вынес решение об аресте преподавателя, который был отправлен в СИЗО №1.

На фоне этой трагедии оказалась и прошедшая между днями праздника влюбленных: Софья отправила своему избраннику валентинку с признаниями в любви, что стало известным Миллеру через социальные сети. Накануне преступления он разместил прощальный пост, в котором заявил: «Если этот пост у меня на странице, значит, я убил своего одногруппника-крысу... Я не убил его из-за девушки, это не главное. Меня просто взбесила его позиция — он не знал, кто я и что такое честь».

В этой трагической истории никто не остался в выигрыше. Миллер теперь за решеткой, Губарев покоится на кладбище в Новосибирске, а Софья, ставшая причиной конфликта между молодыми людьми, позже покончила с собой.

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