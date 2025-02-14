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общество

В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина

Фото: vk.com/zagsnso

В Валентинов день в Новосибирске показали красивых пар.

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина все влюбленные обмениваются открытками и выражают свои чувства словами.

Однако для некоторых людей признания в любви не зависят от даты. В Новосибирске собрали самые трогательные и красивые фотографии влюбленных пар. Среди них как молодожены, так и те, кто отмечает «золотую свадьбу», но всех объединяет любовь, верность и взаимное уважение.

В честь романтического праздника МК в Новосибирске опубликовал самые красивые и трогательные снимки с ЗАГСа Новосибирска.

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 2

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 3

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 4

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 5

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 6

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 7

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 8

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 9

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 10

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 11

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 12

Фото В Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина 13

Напомним, что в отделе ЗАГС Татарского района Новосибирской области отпраздновали золотых юбиляров, которые познакомились на танцах

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Валерия Митрохина
Журналист

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