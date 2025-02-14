Стало известно, что нужно знать о новой схеме мошенников

Мошенники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства.

Мошенники начали активнее применять фальшивые интернет-магазины, сервисы доставки и обманные схемы трудоустройства. По данным ВТБ, в январе число мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями о заработке в интернете, возросло на 50% по сравнению с декабрем. Мошенники маскируют вредоносное ПО под легитимные приложения, намереваясь обмануть россиян и похитить их деньги. Об этом сообщает vse42.ru.

Одна из самых заметных тенденций заключается в расширении использования фишинговых схем. В январе клиенты часто сталкивались с поддельными интернет-магазинами, предлагающими товары по привлекательным ценам и отправляющими фальшивые номера заказов, договоры и другие документы. После получения оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт исчезает.

Часто используются схемы, связанные с оплатой доставки. Клиентам посылаются ссылки для оплаты через якобы официальные сервисы. На практике это поддельные страницы, где при введении данных для оплаты происходит кража средств.

Также увеличилось количество случаев с автоматическими подписками. Пользователи, переходя на сайты, предлагающие "бесплатные пробные доступы" к образовательным курсам или развлечениям, после ввода своих платежных данных неожиданно активируют автоматическое списание средств.

Мошенничество в сфере заработка: инвестиции, лайки и вредоносные приложения

Кроме того, число ложных схем онлайн-заработка увеличилось на 50%. Одной из наиболее распространенных является фальшивые инвестиции, когда клиентам предлагают вложиться в "перспективные активы" с обещанием высокой доходности. Но после перевода денег доступ к платформе неожиданно блокируется.

Одной из свежих тенденций стало мошенничество, связанное с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертвам предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков и отзывов, а также по бронированию отелей. После выполнения нескольких заданий мошенники требуют предоплату или покупку "доступа к платформе" и исчезают.

Что касается трудоустройства, клиентам предлагают вакансии, но для начала работы требуют установить специальные приложения. Фактически это скрытое вредоносное ПО, которое предоставляет мошенникам доступ к устройству и банковским данным.

Как защитить себя от мошенников?

• Не указывайте данные банковских карт на незнакомых ресурсах. Проверьте URL-адрес и отзывы о сайте.

• Не переходите по ссылкам из мессенджеров и социальных сетей для оплаты покупок или доставки.

• Будьте внимательны к предложениям заработка, требующим предоплаты или установки приложения.

• Используйте антивирусное программное обеспечение и избегайте установки приложений из непроверенных источников.

• Следите за безопасностью ссылок перед переходом по ним.

• Не общайтесь с подозрительными номерами.

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