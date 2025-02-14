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общество

Суд вынес приговор жительнице Новосибирска, ударившей ножом своего супруга

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл после того, как экс-возлюбленные взяли на вечер девять литров пива.

Кировский районный суд вынес приговор женщине, признав ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возлюбленному. В ходе ссоры, в которой сибиряк упрекал жену в пьянстве, он ударил ее по лицу. Ответная реакция жены была резкой — она нанесла удар ножом. Мужчина был госпитализирован, а жена регулярно его навещала. В результате сибирячке дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.

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Дарья Лапина
Журналист

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