Супруги из Новосибирской области после развода заключили мировое соглашение в суде

Родители не могли поделиться ребенка, зачатого при процедуре ЭКО.

Ольга и Максим (имена изменены) жили в браке 17 лет, однако после его расторжения Максим уехал с ребенком, и Ольга не знала о их местонахождении. Бывший супруг попытался лишить экс-супругу материнства, но суд отклонил его просьбу.

Позже Ольга подала в суд, требуя раздела имущества, алиментов на содержание ребенка и определения его места жительства. Максим также подал встречный иск с аналогичными требованиями, указав, что ребенок три года прожил с ним. Суд встал на сторону матери, разделив имущество, обязав Максима вернуть ребенка Ольге и выплачивать алименты. Однако ни одна из сторон не была удовлетворена и обжаловала решение.

В апелляционном суде было отменено решение о месте жительства несовершеннолетнего и алиментах. Ольга и Максим смогли достичь мирового соглашения, в рамках которого Ольга отказалась от претензий на ребенка и алименты. Ребенок остался жить с отцом, но теперь у него установлен порядок общения с матерью.

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