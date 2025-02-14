В День всех влюбленных не осталось мест в новосибирских ресторанах

О заполненных ресторанах сообщили в Новосибирске.

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина магазины и рестораны Новосибирска зафиксировали значительный спрос на товары и услуги к этому празднику. Пишет портал BFM-Новосибирск.

Так, все известные заведения города были полностью забронированы на сегодняшний день. Журналисты обратились в 12 популярных ресторанов и ни одно из них не предложило свободных мест на вечер.

Известно, что особое внимание привлекла пятничная дата праздника, что усилило ажиотажный спрос.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина