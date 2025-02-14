В Госдуму на 14 февраля внесут законопроект о пособиях за долгий брак

Парламентарии предлагают ввести единовременные денежные выплаты к юбилеям долгой супружеской жизни.

14 февраля депутаты планируют представить в Госдуму законопроект, касающийся единовременных выплат за длительный брак. Один из авторов инициативы и председатель думского комитета по труду, Ярослав Нилов, сообщил RTVI, что если закон будет принят, он затронет всех граждан России, включая тех, кто вступал в брак в советский период.

«На сегодняшний день каждый регион в зависимости от своих ресурсов реализует подобные меры поддержки. Однако люди не должны испытывать неудобства из-за различий в выплатах, когда в Москве они одни, а в других регионах их может не быть вовсе. Мы обязаны оказать поддержку институту семьи и парам, которые долгое время находятся в браке. Этот законопроект будет представлен в Госдуму 14 февраля», — отметил депутат.

В рамках предложения парламентариев планируется ввести единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни, которые будут отсчитываться с момента последней регистрации брака. Срок проживания не суммируется в случае развода и повторного заключения брака.

Каждый супруг будет получать равную долю выплат. Также было подчеркнуто, что право на получение выплат сохраняется за вдовами и вдовцами, если один из супругов скончался в год юбилея.

Например, сумма составляет 30 тыс. рублей для пар, которые отмечают 30 лет совместной жизни. Эта сумма увеличивается на 10 тыс. рублей за каждое последующее десятилетие: т.е. за 40 лет вместе предусмотрено 40 тыс. рублей, и так далее. Максимальная выплата составляет 70 тыс. рублей на 70-летие совместной жизни.

Кроме того, депутаты предложили ежегодно индексировать размеры этих выплат и увеличивать их для жителей Крайнего Севера и сложных климатических регионов на основе местного коэффициента.

В настоящее время в России около 20 регионов предоставляют выплаты супругам каждые пять или десять лет, начиная с 50-тилетнего юбилея. Размер выплат отличается в зависимости от региона.

Например, в Москве пары, отметившие 50 лет совместной жизни с 1 января 2023 года, получат 25 250 рублей, а за 55 и 60 лет — 31 562 рублей, за 65 и 70 лет — 37 873 рублей.

В Подмосковье выплаты составляют: 50 лет — 5 тыс. рублей, 55 лет — 6 тыс. рублей, 60 лет — 7 тыс. рублей, 65 лет — 8 тыс. рублей, 70 и более лет — 9 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге выплаты производятся раз в десять лет: супруги получают 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни, 60 тыс. рублей за 60 лет и 70 тыс. рублей за 70 лет и более.

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