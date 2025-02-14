В Новосибирске пройдет крупнейшая выставка для охотников, рыболовов и туристов

С 24 по 27 апреля 2025 года в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая отраслевая выставка для охотников, рыболовов и туристов Западной Сибири. Мероприятие соберет ведущих производителей и поставщиков товаров для активного отдыха.

Посетители смогут ознакомиться с новейшими образцами экипировки и снаряжения для охоты, рыбалки и активного отдыха, а также с широким ассортиментом оружия, боеприпасов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, будет представлен специализированный транспорт для активного отдыха.

Выставка станет площадкой для расширения круга клиентов и деловых партнеров, увеличения объемов продаж и географии поставок, а также изучения уровня конкурентов и их продукции. Посетителей ждут мастер-классы, семинары и розыгрыши, где они смогут пообщаться с профессионалами отрасли и узнать о новинках оборудования и снаряжения.

Программа мероприятия включает церемонию открытия 24 апреля, фестиваль рыболовства и семинар от Росгвардии «Безопасное обращение с оружием» 25 апреля, конкурс жарки шашлыка 26 апреля и церемонию закрытия 27 апреля.

Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» расположен в пяти минутах езды от аэропорта Толмачево и в 25 минутах от центра города. Для удобства гостей предусмотрена бесплатная парковка на 3000 мест, а также общественный транспорт: автобусы № 111э, № 112 и маршрутное такси № 10.

Организатор выставки — ООО «СибфмГрупп». Контактные данные: телефон +7 913 953-88-58, email: marketing@sib.fm.

Приглашаем всех желающих окунуться в мир активного отдыха, найти полезные контакты и вдохновиться новыми идеями!

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