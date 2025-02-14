В Новосибирске решается вопрос о сквере в память о погибших во время взрыва дома на Линейной

В Новосибирске на месте взорвавшегося дома на улице Линейной, 39, где два года назад погибли 15 человек, до сих пор не начали создавать сквер в их память.

Хотя ранее бывший вице-мэр Анна Терешкова заявляла о планах благоустроить эту территорию, в мэрии уточнили, что решение по этому вопросу еще не принято. Об этом пишет портал ФедералПресс.

Для реализации проекта требуется изменение Генерального плана города, чтобы участок перевели в рекреационную зону.

«Благоустройство на улице Линейной, 39 может рассматриваться в случае внесения изменений в Генеральный план города – отнесения этой территории к зоне рекреационного назначения. Комиссией по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска рассмотрено предложение в части изменения функциональной зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:15 на зону рекреационного назначения. По результатам принято решение рекомендовать данное предложение к рассмотрению на публичных слушаниях», – уточнили в мэрии Новосибирска.

Напомним, что взрыв газа произошел из-за нарушения правил безопасности при замене газового оборудования, что привело к трагедии.