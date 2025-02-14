В Новосибирске юрист Громов объяснил порядок выплаты алиментов для мобилизованных на СВО

Как осуществляется выплата алиментов гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации? На вопрос отвечает юрист Валерий Громов.

Согласно действующему законодательству, члены семьи имеют алиментные обязательства друг перед другом. Граждане Российской Федерации, призванные в ряды Вооруженных Сил в связи с частичной мобилизацией, получают статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также соответствующее денежное содержание.

В декабре 2022 года в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ были внесены изменения, касающиеся граждан-должников, участвующих в специальной военной операции. Теперь судебные приставы обязаны полностью или частично приостанавливать исполнительное производство в отношении мобилизованных должников. Однако, как указано в части 1.1 статьи 40 этого закона, это правило не распространяется на алименты.

«Это означает, что участники СВО должны продолжать выплачивать алименты, даже если другие взыскания приостановлены. В соответствии со статьей 82 Семейного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ № 1908 от 02.11.2021 г. определены виды дохода, из которых могут удерживаться алименты на несовершеннолетних детей. В пункте 3 данного перечня указано, что средства удерживаются из денежного довольствия военнослужащих», – рассказал юрист Валерий Громов в интервью Сиб.фм.

Когда работник призывается на военную службу, трудовой договор с ним временно приостанавливается. Работодатель, ранее удерживавший алименты из заработка сотрудника на основании исполнительного документа, обязан завершить это удержание и вернуть документ взыскателю или судебному приставу с нужной отметкой. Если удержание было частичным, возвращается и соответствующая сумма. Мобилизованный гражданин должен проинформировать судебного пристава и взыскателя о новом источнике дохода (денежного содержания), отметил эксперт.

ФССП России взаимодействует с Единым расчетным центром Минобороны для решения вопросов, связанных с исполнением решений по алиментам в отношении военнослужащих-должников, для которых были направлены копии исполнительных документов.

«Правительство РФ определяет виды доходов, с которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей. Это включает в себя денежное довольствие военнослужащих, месячный оклад, дополнительные выплаты и пособия при увольнении. Однако взыскание не может производиться с денежных средств, получаемых за увечья (ранения, травмы), полученные при служебных обязанностях», – прокомментировал Громов.

Участие военнослужащего в боевых действиях и его призыв на службу по мобилизации не становятся основанием для приостановки исполнительного производства по алиментным обязательствам. В то же время, на средства, получаемые должником в период службы, судебные приставы не могут накладывать арест или применять иные меры воздействия для исполнения.

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