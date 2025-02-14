Ветераны и участники СВО смогут строить карьеру в мирной жизни благодаря проекту «Герои НовоСибири»

Сегодня первые – и самые важные – шаги по реализации проекта обсудили на заседании профильного Общественного Совета.



Губернатор Андрей Травников напомнил: по поручению Президента Владимира Путина с 2024-го года реализуется образовательная программа «Время Героев» для участников и ветеранов СВО. И в декабре прошлого года на съезде партии «Единая Россия» Президент предложил расширить проект на все регионы.



«Это очень правильно: наши земляки героически себя проявляют на фронте, и опыт принятия верных решений в экстремальных условиях, умение управлять людьми, безусловно, востребованы в нашей работе.

Кроме этого, мы хорошо помним – история нашей страны это уже подтверждала – как участники Великой Отечественной войны, в первую очередь, командиры и офицеры, вносили огромный вклад в восстановление страны после войны на самых разных участках и должностях: от председателя парткома до первых руководителей большого государства», — сказал Андрей Травников.



В нашей области образовательную часть будет реализовывать Сибирский Институт Управления — филиал РАНХиГС. Общественный Совет будет осуществлять контроль за реализацией программы и участвовать в принятии общих решений.



О том, как наш регион реализует поручение Президента России по открытию программы обучения для ветеранов и участников СВО, прошедших соответствующий конкурсный отбор, Губернатору доложил заместитель Губернатора Константин Хальзов.



«Конечная цель проекта — интеграция участников СВО в структуру управления регионом. Должность, формат, место службы будут определяться индивидуально. Все представленные кандидатами результаты и материалы будут обобщаться и анализироваться с целью обеспечения главной задачи – подбора управленческих кадров для Новосибирской области и определения карьерных траекторий участников проекта», — отметил он.



Регистрация желающих принять участие в этом важном проекте начнется уже в феврале. Обучение будет проходить в виде профессиональной переподготовки в модульном формате очно, предполагаются и дистанционные занятия.



Работу над проектом «Герои НовоСибири» высоко оценил Герой России, участник программы «Время Героев» Владимир Сайбель.



«Губернатор Андрей Александрович Травников принял очень важное решение для того, чтобы поддержать наших защитников Отечества, дать возможность им реализовать профессиональные навыки, умения в сфере управления. Слова Президента были услышаны в регионе и молниеносно началась работа над проектом.

Реализация этого проекта — декомпозиция программы «Время Героев» федерального значения. Победа будет за нами, ребята скоро вернутся домой, и у них будет шанс реализоваться, быть успешными, принести максимальную пользу родному региону, родному городу. Прекрасный шанс», — отметил Герой России. Он высказал уверенность, что желающих принять участие в региональном проекте будет очень много.



Также на заседании Совета директор СИУ – филиала РАНХиГС Андрей Осипов доложил как идёт работа по наполнению обучающей программы для финалистов конкурсного отбора.



Те участники, которые не станут финалистами, не будут «потеряны». Как уточнил Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента и их коллеги в районных советах готовы максимально вовлекать участников СВО в общественно-политическую деятельность: «Мы уже встречаемся с ребятами, видим встречное желание работать. Проведём собеседование, поймем — кому какое направление ближе. Их понимание первоочередности задач, понимание справедливости — точно будут востребованы в Законодательном собрании».