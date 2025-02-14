Выплату проиндексированной военной пенсии на 9,5% осуществят 1 марта

Доплата по индексированной пенсии военных на 9,5% за январь и февраль 2025 года придет уже в следующем месяце.

С 1 марта будет осуществлена индексация пенсий военных на 9,5%. Доплата за январь и февраль 2025 года будет выплачена в марте, как сообщила статс-секретарь и замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Об этом сообщает "Интерфакс".

«Доплаты будут произведены после вступления закона в силу вместе с пенсией за март. 1 марта все получат эти суммы. Финансирование по законопроекту уже предусмотрено», — уточнила Цивилева на заседании Госдумы.

По ее информации, индексация коснется и вдов военнослужащих. «Вдовы также будут получать проиндексированные пенсии», — добавила она.

«Дополнительные расходы Минобороны России на 2025 год составят 22,63 млрд рублей. В совокупности с другими федеральными органами, которые также затронет данный закон, это будет 56,6 млрд рублей», — сообщила замминистра обороны.

Госдума в этот день приняла законопроект о дополнительной индексации военных пенсий, который был инициирован правительством РФ и направлен на выполнение решения президента по индексации военных пенсий в соответствии с реальным уровнем инфляции за 2024 год в 9,5%.

С 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, составит 93,59%, что позволит увеличить «реальный» размер пенсии на 9,5% по сравнению с январем 2024 года, как отметил ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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