Жителям Новосибирска сообщили о работе YouTube

Когда YouTube снова заработает — рассказали новосибирцам.

Как рассказал IT-специалист Андрей Рудь для Сиб.фм, уже несколько месяцев видеохостинг YouTube то замедляется, то полностью перестает загружать видео. Так, за 13 февраля 2025 года в Новосибирске зарегистрировано уже 219 жалоб, а накануне их число составило 843.

По словам специалиста, причиной сбоев может быть устаревшее оборудование или недостаточное обновление программного обеспечения. В случае, если ситуация останется неизменной, тогда российские пользователи массово начнут переходить на отечественные видеохостинги.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР