Шесть пожаров и три ДТП за сутки произошло в Новосибирской области

Оперативная сводка на полдень 15 февраля находится на контроле Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Подробности ниже.

Согласно обновлённым данным официального портала ГУ МЧС по Новосибирской области от 15 февраля 2025 года, организована работа спасателей по тушению 6 пожаров (4 — в городе, 2 — в области) и реагированию на 3 ДТП. К спасательным мероприятиям за сутки привлечено 87 профессиональных сотрудников ведомства и 35 единиц техники.

Так, ликвидированы возгорания в сарае в селе Тальменка Искитимского района Новосибирской области, в погребе в рабочем посёлке Сузун, а также в автомобиле (припаркован в Первомайском районе Новосибирска) и в заброшенном доме Кировского района Новосибирска. Также вовремя отреагировали спасатели на пожар в бане Советского района города Новосибирск.

Кроме того, в результате трёх ДТП совершён наезд легкового автомобиля на пешехода в Кировском районе г. Новосибирска, допущено столкновение двух легковых автомобилей в Заельцовском районе и столкновение двух легковых автомобилей на трассе Р-254 (1031 км) в Чановском районе нашей области.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, как ГУ МЧС обнаружило мышьяк в питьевой воде в Новосибирской области.