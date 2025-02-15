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общество

Украинские нацисты «сожрут» Евросоюз – опубликовано новое предсказание Жириновского

Pikabu.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов на днях опубликовал записку из рабочих арзивов Владимира Вольфовича.

Речь идёт о рабочих набросках политика, датированных 12 декабря 2017 года. В них Жириновский рассуждает о нацизме на Украине и проводит параллель с гитлеровцами.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — беглым почерком написал Владимир Вольфович.

На фоне текущих геополитических событий эти слова вновь стали пророческими. Но, по сути, они являются результатом тщательного прогноза, сделанного одним из крупнейших умов нашей современности.

А мы ранее публиковали все пророчества Жириновского о СВО.

#Новосибирск #прогноз #Украина #Владимир Жириновский
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Оксана Чешенок
журналист

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