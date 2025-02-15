В Новосибирске могут снова ощущаться толчки из-за землетрясения на Алтае

МЧС Республики Алтай предупредило жителей Кош-Агача о вероятности повторных подземных толчков после землетрясения магнитудой 6,4.

В связи с произошедшим землетрясением школьников в селе Кош-Агач отпустили домой. Спасатели рекомендуют подготовиться к возможным повторным толчкам: подготовить «тревожный чемоданчик», запастись теплой одеждой и продовольствием.

Землетрясение произошло 15 февраля в 08:48 в 1,3 км юго-восточнее села Бельтир Кош-Агачского района. В зону сейсмособытия попали шесть населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Чаган Узун. В общей сложности в этих населенных пунктах проживает 12 310 человек, в том числе 4 404 ребенка.

По предварительным данным, интенсивность подземных толчков в населенных пунктах составила 4–5 баллов. Незначительные повреждения зафиксированы в Средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. Также в селе Кош-Агач на некоторое время было отключено электроснабжение.

Напомним, что в субботу, 15 февраля, на Алтае произошло землетрясения. Стоит отметить, что толчки ощущались в Новосибирске. Сильнее всего последствия землетрясения почувствовали на себе жители верхних этажей новосибирских многоэтажек.