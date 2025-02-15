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пробки
6/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.30 | eur 94.88
15.02.2025 17:00
общество

В Новосибирске ожидается тёплый апрель

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики «Яндекс.Погоды» опубликовали предварительный прогноз на апрель 2025 года в Новосибирске.

Согласно усреднённым данным за последние 10 лет, месяц начнётся с температуры +4 градуса, а к концу повысится до +11. В отдельные дни воздух прогреется до +14.

Самый тёплый день прогнозируется на воскресенье, 20 апреля: +11 градусов, солнечно, без осадков. В течение месяца ожидается 7 ясных дней, 9 дней с продолжительными дождями и 9 дней с переменной облачностью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска заночуют на снегу в ходе фестиваля снежных хижин «Город эскимосов-2025».

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Игорь Кириченко
Журналист

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