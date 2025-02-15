В Новосибирске ожидается тёплый апрель

Синоптики «Яндекс.Погоды» опубликовали предварительный прогноз на апрель 2025 года в Новосибирске.

Согласно усреднённым данным за последние 10 лет, месяц начнётся с температуры +4 градуса, а к концу повысится до +11. В отдельные дни воздух прогреется до +14.

Самый тёплый день прогнозируется на воскресенье, 20 апреля: +11 градусов, солнечно, без осадков. В течение месяца ожидается 7 ясных дней, 9 дней с продолжительными дождями и 9 дней с переменной облачностью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска заночуют на снегу в ходе фестиваля снежных хижин «Город эскимосов-2025».