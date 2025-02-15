В Новосибирске появились новые подробности нападения на комментатора Скворцова

Местный житель, подозреваемый в нападении на популярного спортивного комментатора, уверяет, что Скворцов сам спровоцировал конфликт.

Согласно последним сообщениям регионального ГУ МВД, в Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в ночь с 8 на 9 февраля текущего года.

«Мужчина признал вину, но заявил, что в конфликте виноват сам журналист, позволивший себе оскорбительные слова в его адрес», цитирует издание RT собственный источник в силовых структурах.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к данному противоправному деянию. В настоящее время в отделе полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления.

В настоящий момент пострадавший идет на поправку (получил тяжёлую травму головы), но продолжать дальнейшие разбирательства не намерен.

Ранее мы писали о состоянии комментатора Романа Скворцова после ЧП в Новосибирске.