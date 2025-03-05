Стало известно, где можно купить самые дешёвые цветы в Новосибирске к 8 Марта

В преддверии 8 Марта корреспондент Сиб.фм сравнил цены на цветы в Новосибирске.

Самые дешёвые тюльпаны продаются в переходах метро — 60 рублей за штуку. В супермаркетах можно найти выгодные предложения: в «Ярче» букет из 5 тюльпанов стоит 400 рублей, а в «Марии Ра» один цветок обойдётся в 85 рублей.

Самые дорогие тюльпаны продаются в цветочных павильонах у остановок — 160 рублей за штуку, а также в сервисе «Самокат», где 15 цветов стоят 1599 рублей.

О том, сколько стоят розы и другие цветы, — в обзоре Сиб.фм.