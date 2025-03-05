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вчера 18:40
общество

В Новосибирске суд не смягчил наказание экс-начальнику земельного департамента Жигульскому

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Апелляцию адвокатов рассматривали 5 марта.

Новосибирский областной суд оставил под стражей бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского.

Апелляция адвокатов была рассмотрена 5 марта.

Напомним, 11 февраля суд принял решение о заключении Жигульского под стражу до 9 апреля. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Адвокаты просили заменить меру пресечения на домашний арест или другую более мягкую меру, однако суд отклонил апелляцию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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