Погрузка каменного угля в Новосибирской области выросла почти в 1,6 раза в феврале

В феврале 2025 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 1,2 млн тонн. Это почти в 1,6 раза больше, чем в феврале прошлого года. За первые два месяца этого года в регионе было погружено 2,5 млн тонн каменного угля (+21,1% к аналогичному периоду 2024 года).

Всего в январе – феврале 2025 года в Новосибирской области погружено

более 4 млн тонн различных грузов. С ростом к тому же периоду прошлого года погружены зерно, нефтепродукты, метизы, продовольственные товары и другие грузы.