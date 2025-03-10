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вчера 17:38
общество

Погрузка каменного угля в Новосибирской области выросла почти в 1,6 раза в феврале

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В феврале 2025 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 1,2 млн тонн. Это почти в 1,6 раза больше, чем в феврале прошлого года. За первые два месяца этого года в регионе было погружено 2,5 млн тонн каменного угля (+21,1% к аналогичному периоду 2024 года).

Всего в январе – феврале 2025 года в Новосибирской области погружено
более 4 млн тонн различных грузов. С ростом к тому же периоду прошлого года погружены зерно, нефтепродукты, метизы, продовольственные товары и другие грузы.

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Галина Дидан
Журналист

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