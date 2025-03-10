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вчера 23:00
общество

В Новосибирске к 80-летию Победы проведут парад и запустят фейерверки

Фото: АиФ-Новосибирск

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске будут проведены праздничные мероприятия.

Глава Новосибирской области Андрей Травников подписал план по подготовке к торжествам.

В рамках праздника состоятся традиционная акция «Бессмертный полк» и военный парад с участием бойцов СВО. Также пройдет автопробег колонны ретроавтомобилей и многонациональная колонна.

Запуск праздничного салюта намечен на 22 часа по местному времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 80% бизнесменов удовлетворены взаимодействием с властями.

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Игорь Кириченко
Журналист

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