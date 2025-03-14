ФАС обязала департамент Новосибирской области исключить 1,1 млрд рублей из тарифов ЖКХ

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало департаменту по тарифам Новосибирской области семь предписаний, требующих исключить 1,1 млрд рублей из тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По данным ФАС, в расчетах департамента были допущены ошибки при определении планового уровня потерь электрической и тепловой энергии, а также при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Кроме того, при формировании тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов использовался метод сравнения с тарифами других регионов, таких как Пермский край и Ленинградская область, вместо учета заключенных контрактов по результатам конкурсов в Новосибирской области.

По итогам проверки департаменту предписано скорректировать расчеты в соответствии с установленными требованиями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инженеры в Новосибирске уходят в курьеры из-за зарплат.