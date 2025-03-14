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общество

ФАС обязала департамент Новосибирской области исключить 1,1 млрд рублей из тарифов ЖКХ

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало департаменту по тарифам Новосибирской области семь предписаний, требующих исключить 1,1 млрд рублей из тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По данным ФАС, в расчетах департамента были допущены ошибки при определении планового уровня потерь электрической и тепловой энергии, а также при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Кроме того, при формировании тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов использовался метод сравнения с тарифами других регионов, таких как Пермский край и Ленинградская область, вместо учета заключенных контрактов по результатам конкурсов в Новосибирской области.

По итогам проверки департаменту предписано скорректировать расчеты в соответствии с установленными требованиями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инженеры в Новосибирске уходят в курьеры из-за зарплат.

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Игорь Кириченко
Журналист

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