Под Новосибирском откроют новый спортивно-оздоровительный комплекс за 800 млн рублей

На границе Новосибирска и наукограда Кольцово планируется строительство комплекса семейного отдыха, включающего лыжную базу, отель, ресторан, каток и спа-зону.

Проект реализует ООО «Бердский залив» и получил одобрение Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области.

В рамках проекта предусмотрено создание многофункционального пространства с круглогодичным подогреваемым бассейном, прогулочными маршрутами и площадками для групповых занятий. Общий объем инвестиций составит 800 млн рублей, а на объекте появится более 200 рабочих мест. По предварительным расчетам, налоговые поступления от деятельности комплекса в бюджет региона до 2032 года составят 420 млн рублей.

Как отметил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов, проект направлен на развитие туристической инфраструктуры региона. В 2024 году Новосибирская область вошла в топ-10 Национального туристического рейтинга, что подчеркивает актуальность подобных инициатив.

Строительство планируется вести поэтапно: на первом этапе будет возведена лыжная база, затем отель и модульные дома для размещения гостей. Комплекс сможет одновременно принимать до 250 человек.

Кроме спортивных объектов, предусмотрены детские зоны, верёвочный парк, открытый фудкорт и площадки для занятий на свежем воздухе. Также запланировано создание парковок, автозаправочной станции, электрозарядных станций и автомойки.