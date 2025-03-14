Сколько стоит комплект снаряжения к сезону для охотника в 2025 году

Общий бюджет «упаковки» охотника может составить от 42 710 до 129 360 рублей.



Что нужно: несколько пар обуви, куртка, жилет, перчатки, брюки, рюкзак, оптические прицелы, бинокль и прочее снаряжение. Аналитики мультибрендового проекта QUARTA подсчитали, какой бюджет понадобится на полный сбор к сезону.



Для начала нужно подумать об одежде. Это могут быть куртка, жилет и брюки (64 600 рублей), которые в сезон пригодятся не раз. Или это могут быть брюки, лонгслив и жилет (25 400 рублей). Самое важное в формировании комплекта – снаряжение. Профессиональный набор будет стоить от 17 310 рублей — до 64 760. Оптический прицел — от 14 950 до 38 990. Интересно, что в настоящее время растет спрос на загонники (загонные оптические прицелы). Это связано в том числе со скорым наступлением сезона охоты.



Загонные оптические прицелы используются в охоте, на которую идут, чтобы реально охотиться, а не устроить пикник на природе. В GAUT отмечают, что загонники применяются также и в спортивной стрельбе, и для тактических тренировок. Здесь главное — большой угол обзора.

Линейка оптических прицелов GAUT включает в себя 4 серии, которые были названы в честь красивейших минералов — Obsidian, Nephrite, Amber и Quartz.

В основе конструкции всех оптических прицелов GAUT лежат линзы с многослойным просветлением, обеспечивающие яркое и чёткое изображение в любых погодных условиях.



Вернемся к расчету. Бинокли или монокуляры стоят от 1 450 — до 7 950 Чехол для оружия — от 910 до 17 820. Таким образом, общий бюджет «упаковки» охотника в 2025 году может составить от 42 710 до 129 360 рублей.

«Не стоит ждать пика сезона, лучше заранее сформировать набор», — говорят в компании QUARTA.



Бренд GAUT представляет в России компания QUARTA. Компания более 20 лет работает на рынке России и СНГ. Сегодня компания представляет больше 100 брендов.

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