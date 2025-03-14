В Новосибирске запустили пилотный проект оплаты проезда через СБП

Единая билетная система «СберТройка» начала тестирование нового способа оплаты в городских автобусах Новосибирска.

Теперь пассажиры могут рассчитываться за проезд через Систему быстрых платежей (СБП).

На данный момент оплата по новой системе доступна на двух маршрутах — №88 и 45к, курсирующих по левобережью.

Для проведения платежа необходимо отсканировать QR-код, размещенный на экране стационарного валидатора. После этого открывается страница с вариантами оплаты через SberPay, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и другие банковские приложения.

По информации пресс-службы оператора, технология Multi QR позволит создать единое платежное пространство для жителей Новосибирской области. В настоящее время система находится на этапе тестирования. В случае положительных результатов её планируют распространить на другие маршруты.