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общество
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«Звездная Лига» — главное деловое событие года в Новосибирске пройдет 14 апреля 2025 года

Фото СИБ.ФМ

В концертном зале имени Каца состоится одна из самых престижных бизнес-церемоний Сибири — вручение премии «Звездная Лига». Более 500 гостей, включая ведущих предпринимателей, топ-менеджеров крупных компаний, инвесторов и представителей власти, соберутся, чтобы отметить успехи лучших в региональном бизнесе. Премия организована деловым порталом BFM-Новосибирск.

Фото «Звездная Лига» — главное деловое событие года в Новосибирске пройдет 14 апреля 2025 года 2

В 2025 году премия представит актуальные номинации, отражающие ключевые тренды: «Бизнесмен года», «Лидер инноваций», «Бренд года», «Экспортер года», «Социальный проект» и другие. Победители получат заслуженные награды и войдут в число признанных лидеров экономики региона.

Фото «Звездная Лига» — главное деловое событие года в Новосибирске пройдет 14 апреля 2025 года 3

Гостей ждет яркая шоу-программа, стильные фотозоны и вдохновляющая атмосфера успеха. Вход только по пригласительным.

Читайте «BFM-Новосибирск» и узнайте имена победителей первыми!

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Галина Дидан
Журналист

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