Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Барыс» и вышел в плей-офф КХЛ

В Новосибирске завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная команда «Сибирь» встретилась с астанинским «Барысом».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2, что позволило им обеспечить себе место в плей-офф.

Счёт открыл игрок «Барыса» Динмухамед Кайыржан в первом периоде. «Сибирь» ответила тремя шайбами: Энди Андреофф забил в большинстве, затем отличились Павел Гоголев и Никита Коротков. Во втором периоде Бейбарыс Оразов сократил разрыв, но большее достижение для гостей оказалось невозможным.

После этой победы «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 68 очков в 66 матчах. Команда обеспечила преимущество перед «Нефтехимиком», который с 61 очком замкнул топ-9.