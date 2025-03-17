В больницы Новосибирской области поступает новое цифровое рентгеновское оборудование

В больницы Искитима Новосибирской области поступает современное цифровое рентгеновское оборудование, которое значительно повышает точность диагностики.

Новый аппарат позволяет не только делать качественные снимки, но и обрабатывать изображение, улучшая картинку и выявляя дополнительные детали, что способствует более точному определению состояния пациента.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, одно из главных преимуществ цифрового рентгеновского аппарата заключается в том, что снимки теперь можно хранить в общей медицинской базе данных. Это позволяет врачам легко получить доступ к рентгеновским изображениям через компьютерный экран, что ускоряет процесс диагностики и лечения пациентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области металлопрокатный завод строится без разрешения.