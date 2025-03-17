В Новосибирске опубликован секретный приказ, изменивший ход Гражданской войны

В 1919 году, во время Гражданской войны, Красная армия захватила Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), после чего Колчаковская армия (белые) начала окончательное отступление. В опубликованных государственных архивах корреспондент Сиб.фм нашел секретный приказ, который сыграл ключевую роль в войне.

Документ содержит цитату приказа командующего 5-й армией Красной армии Генриха Эйхе:

«Сейчас выигрыш времени и пространства важнее нескольких тысяч пленных. Прикажите Лапину и Нейману ускорить движение, а Блажевич должен идти только вперед».

Эти слова фактически определили судьбу Ново-Николаевска и Сибири — стремительное наступление Красной армии не оставило Белой армии шансов закрепиться на Оби.

Из текста также становится ясно, что перед отступлением Колчаковское командование планировало крупную зачистку тыла: секретными приказами намечались аресты и военные трибуналы для эсеров и заговорщиков в Томске, Красноярске, Иркутске и Владивостоке.

Однако быстрое продвижение Красной армии сорвало планы белых. Уже к 14 декабря 1919 года части 27-й стрелковой дивизии вошли в Ново-Николаевск, добив последние очаги сопротивления. Город окончательно перешел под контроль большевиков, а остатки Белой армии бежали на восток, теряя боеспособность.

Историки называют этот момент точкой невозврата для Колчака — потеря крупнейшего города в Сибири фактически сделала его поражение неизбежным.



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