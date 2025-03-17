XVIII Профессиональный форум AV FOCUS 2025 пройдет в Новосибирске

19 марта 2025 года в «Новосибирск-Экспоцентр» пройдет XVIII Профессиональный форум для AV- и IT-специалистов Сибирского региона — AV FOCUS 2025. Это крупнейшее событие в сфере мультимедиа и IT-технологий, которое объединит ведущих производителей оборудования, интеграторов, разработчиков и пользователей proAV-решений.

На форуме будут представлены передовые технологии для бизнеса, образования, культуры и искусства. Участники смогут первыми познакомиться с новинками в сфере AV-оборудования, протестировать решения в действии и подобрать оптимальные технологии для своих проектов. Это отличная возможность получить готовые решения и ценные рекомендации для реализации проектов любой сложности.

Для интеграторов и заказчиков proAV-систем действует специальный промокод AVFSFM25, который предоставит дополнительные преимущества при участии в мероприятии.

Регистрация уже открыта — все подробности и форма для регистрации доступны по ссылке.

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