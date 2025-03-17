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вчера 23:30
общество

Жителей Новосибирской области предупредили о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

Фото: Сиб.фм

Новосибирская полиция сообщила о новой мошеннической схеме, связанной с ложным пересчетом квартплаты.

Аферисты звонят жителям города, представляясь сотрудниками управляющих компаний, и предлагают провести пересчет жилищно-коммунальных платежей. В группе риска оказываются в основном пенсионеры.

Мошенники используют этот прием для вымогательства персональных данных, что позволяет им получить доступ к банковским счетам жертв и оформлять кредиты на доверчивых жильцов.

Полиция настоятельно призывает граждан быть осторожными и не сообщать незнакомцам свои личные данные. В последнее время также зафиксированы случаи, когда мошенники обманывали горожан, отправляя сообщения о гибели знакомых с вирусными файлами, которые взламывают устройства адресатов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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