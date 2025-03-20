Как выбрать лучшую технологию лазерной коррекции зрения?

Самый краткий ответ на этот вопрос: только на приеме у опытного врача-офтальмолога!

Огромный опыт рефракционных хирургов Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова и оснащение клиники суперсовременным диагностическим и операционным оборудованием позволяет проводить операции по максимально широкому спектру технологий лазерной коррекции зрения.

Ежегодно в МНТК-Новосибирск проводится до 6000 операций по исправлению близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Более половины из них – самого современного типа, новейшего поколения лазерной коррекции зрения. Это так называемые «безлоскутные» операции, и в Новосибирском филиале знаменитого Фёдоровского центра владеют сразу двумя такими технологиями, они носят названия SMILE и CLEAR («Смайл» и «Клиэр»). SMILE в МНТК-Новосибирск делают с 2017 года, CLEAR – с 2021-го. На сегодня выполнено уже более 17 000 таких операций!

Новосибирск вообще можно считать «родиной» лазерной коррекции зрения. Разработки лазерных установок для офтальмологических операций велись в научных институтах Академгородка ещё в 80-х, принимали в них участие и специалисты МНТК. Впоследствии одними из первых в регулярной практике проводить эксимерлазерные операции по коррекции зрения тоже начали именно новосибирские офтальмологи.

Филиал МНТК «Микрохирургия глаза» работает в Новосибирске с 1989 года. И если в первое десятилетие рефракционные операции были чисто хирургические, то за последние 25 лет, уже с применением эксимер-, а затем и фемтолазерных технологий хирурги клиники провели более 56 000 операций по лазерной коррекции зрения.

Запись на диагностическое обследование: +7(383) 209-00-44

www.mntk-nsk.ru

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