Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта

Сегодня, 20 марта, в Новосибирске отмечают день весеннего равноденствия — астрономическое начало теплого времени года. Ночь и день почти равны по продолжительности, а впереди — всё больше света, тепла и долгожданного пробуждения природы.

Горожане уже чувствуют перемены: кто-то радуется первым проталинам в парках, кто-то ловит лучи весеннего солнца, а кто-то просто наслаждается прогулкой в компании близких. Последние два дня погода радует новосибирцев теплом — +10 градусов днем. Корреспондент Сиб.фм прогулялся по улицам города и сфотографировал счастливых сибиряков.

Ранее Сиб.фм публиковал фото новосибирцев со звёздами из СССР.