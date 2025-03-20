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общество

Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта

Фото: Сиб.фм / Дарья Сидоренко

Сегодня, 20 марта, в Новосибирске отмечают день весеннего равноденствия — астрономическое начало теплого времени года. Ночь и день почти равны по продолжительности, а впереди — всё больше света, тепла и долгожданного пробуждения природы.

Горожане уже чувствуют перемены: кто-то радуется первым проталинам в парках, кто-то ловит лучи весеннего солнца, а кто-то просто наслаждается прогулкой в компании близких. Последние два дня погода радует новосибирцев теплом — +10 градусов днем. Корреспондент Сиб.фм прогулялся по улицам города и сфотографировал счастливых сибиряков.

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 2

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 3

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 4

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 5

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 6

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 7

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 8

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 9

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 10

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 11

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 12

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 13

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 14

Фото Улыбки и объятия. Фотогалерея счастливых новосибирцев в день весеннего равноденствия 20 марта 15

Ранее Сиб.фм публиковал фото новосибирцев со звёздами из СССР.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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