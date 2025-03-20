В Новосибирской области досрочный этап ЕГЭ проконтролирует машинное зрение

«Ростелеком» оснастил интеллектуальной системой видеонаблюдения пункты проведения досрочного этапа ЕГЭ в Новосибирской области. За экзаменационным процессом будут следить 46 IP-камер провайдера. Такой подход обеспечит прозрачность и объективность результатов.

Специалисты компании смонтировали оборудование в каждой аудитории, где будут проходить экзамены. В объектив попадут все участники процесса, а также зоны для печати и подготовки материалов, при этом персональные данные останутся в тайне.

Система будет вести онлайн-трансляцию на специальном портале, а также записывать происходящее на карты памяти камер и в облачное хранилище «Ростелекома». Для передачи и хранения файлов провайдер предоставит собственные защищенные каналы связи и современные центры обработки данных, оборудованные новейшими системами кибербезопасности.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Наша компания свыше десяти лет обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в Новосибирской области. У нас наработан большой опыт в реализации таких проектов, и мы постоянно модернизируем наши ИТ-решения. Сегодня система способна не только фиксировать процесс экзамена, но и самостоятельно выявлять нарушения с помощью технологий искусственного интеллекта».

Во время ЕГЭ машинное зрение будет анализировать весь видеопоток: обнаружив подозрительное поведение участников, система подаст сигнал и сделает соответствующую отметку. После запись поступит на проверку к наблюдателям для принятия решения.

В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).

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