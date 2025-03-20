Жители Новосибирска возмущены сбоем в работе ChatGPT и DeepSeek

На пользователей из Новосибирской области приходится почти 50% жалоб на работу сервисов.

В четверг, 20 марта, пользователи из Новосибирской области столкнулись с перебоями в работе сервисов ChatGPT и DeepSeek. Согласно информации с сайта downdetector.su, об этом сообщает BFM-Новосибирск. Около половины жалоб на работу данных сервисов поступают от пользователей из Новосибирской области.

На графике сбоев на сайте видно, что проблемы у пользователей американской и китайской нейросетей начались примерно в 8 утра и продолжаются в настоящее время. При попытке зайти на сайты chatgpt.com и deepseek.com в браузере отображается сообщение "Не удаётся получить доступ к сайту".

При этом на жителей Новосибирской области приходится значительная доля всех жалоб: 26% – на работу DeepSeek и 48% – на работу ChatGPT. Помимо новосибирцев, проблемы с доступом к сервисам возникли у жителей Омской, Томской и Иркутской областей, Республики Бурятия и Краснодарского края.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.