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общество

Аномальное тепло спрогнозировал в Новосибирске главный синоптик России Вильфанд

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Сибири ожидается аномальное потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о предстоящем повышении температуры в южных районах Сибири. По его словам, потепление связано с переносом теплых воздушных масс из Центральной Азии.

По данным специалиста, 18 марта в Омске был зафиксирован температурный рекорд — плюс 6,5 градуса, а в Иркутске — плюс 11,9 градуса, что превысило предыдущий показатель 1930 года. В ближайшие дни температура в Новосибирске, Омске и Томске будет на 2-4 градуса выше нормы, а в Иркутской области — на 8-12 градусов.

Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до плюс 9 градусов в Новосибирске и Томске, до плюс 6 в Омске и до плюс 16 в Иркутске. Однако к 23 марта температура вернется к средним многолетним значениям.

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Игорь Кириченко
Журналист

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