Кинематографисты рассмотрели четвёртый мост в Новосибирске как место для съёмок

Участники II Сибирского форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» посетили строящийся в Новосибирске вантовый мост через Обь. Локейшн-тур организовали для более чем 30 представителей креативных индустрий. Об этом сообщили в телеграм-канале Группы «ВИС», которая возводит объект.

Мост уже стал одной из архитектурных доминант города благодаря 114-метровому пилону. Кинематографисты обсудили возможность его использования для съёмок эффектных сцен. Им рассказали об особенностях конструкции и масштабах проекта: с 2020 по 2023 год построены 17 опор, пилон, смонтирована вантовая система из 70 вант, а в сентябре 2024 года проведены испытания на прочность.

«Сегодня готовность мостового перехода оценивается в 98%», – рассказал главный инженер Новосибирского территориального управления Группы «ВИС» Антон Коломейцев.

Фото: ТГ-канал группы "ВИС"

Гости сделали фотографии на фоне пилона и проехали по мосту до тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью. Здесь продолжается строительство транспортной развязки с 25 съездами, которая в будущем тоже может стать кинолокацией.

Как уточнили в канале ГК, летом начнётся благоустройство территории у Михайловской набережной. Благодаря конструктивным особенностям моста удалось сохранить парк «Городское начало» и прогулочную зону, что сделает объект не только интересным для киноиндустрии, но и привлекательным для туристов.