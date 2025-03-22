Народные приметы 22 марта 2025 года: что можно и нельзя делать

22 марта по народному календарю — Сороки жаворонки, Сороки, Сорок сороков, Жаворонки, Равноденствие, Сорочины, Сорок мучеников — день встречи весны.

Этот день отмечался как вторая встреча весны. Крестьяне выходили "кликать" весну, и этот обряд сопровождался веснянками. Считалось, что в этот день из-за моря прилетают жаворонки.

Также 22 марта поминали усопших. Люди посещали могилы, заказывали обедню или поминовение на проскомидии. Поминали покойных и во время трапезы. Женщины молились сорока мученикам о безопасном возвращении мужа или сына с войны.

На Руси пекли фигурки жаворонков и сорока шариков из овсяной или ржаной муки. С этого дня ежедневно бросали по одному "ореху" на улицу, чтобы кормить мороз. Согласно примете, после 22 марта возможно еще 40 ночных заморозков.

В прошлом в одно из печений прятали монетку, и тот, кто ее находил, считался счастливым в течение года. Головки "жаворонков" отдавали скотине, а туловище съедали дети.

Существуют и запреты на этот день. Например, нельзя обижать птиц, особенно сорок, так как они считаются защитниками дома. Не следует разрушать их гнезда и прогонять их с двора.

Не рекомендуется планировать генеральную уборку, а также заниматься тяжелым физическим трудом или ремеслами. В этот день можно приготовить что-то необычное для родных.

Мясо, рыбу и яйца есть нельзя, также нельзя пить молоко — считается, что это принесет голод. Разрешается употреблять растительное масло, травяной чай или малые количества кагор.

Не стоит давать в долг, так как деньги могут не вернуться. Нежелательно застилать стол белой скатертью, так как это может привлечь обманщика. Также не следует покупать веник — это может быть связано с нечистым.

В этот день нельзя кормить птиц хлебом — это приведет к бедности, а в качестве угощения лучше насыпать зерна. Также девушки не должны надевать блестящие бусы — сорока может их забрать, и у девушки не будет жениха.

Запрещено считать пролетающих ворон и галок, а также щекотать кого-либо. Воду после умывания или купания не следует выливать в землю — вместе с ней уйдет здоровье.