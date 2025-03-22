Новосибирцы рассказали о проблемах с таксистами-мигрантами в профессиональный праздник

22 марта отмечается Международный день таксиста. В преддверии этой даты редакция BFM-Новосибирск провела опрос среди горожан и пообщалась с самими водителями. Оказалось, что обе стороны не в полной мере довольны ситуацией в сфере такси.

По словам пассажиров, большинство водителей в сегменте «эконом» – мигранты из стран ближнего зарубежья. При этом среди опрошенных не оказалось тех, кто был бы готов поставить таким таксистам высокую оценку.

«Вежливых и профессиональных водителей стало меньше»

48-летний житель Новосибирска Алексей П. отметил, что раньше таксисты были профессионалами, знали город и уверенно водили. Теперь, по его мнению, большинство водителей ориентируются только по навигатору, а если ошибаются, начинают нервничать

«Возможно, это мне так не повезло, но вежливых и толковых водителей-мигрантов, я не встречал. В лучшем случае – едет молча, и благодаря навигатору привозит куда надо. В худшем – на светофоре открывает дверь и сплевывает свой насвай, подвозит своих «братьев» бесплатно, хотя ты заказывал машину без попутчиков», – говорит Алексей.

«Таксисты часто пристают к пассажиркам»

Жительница Новосибирска Полина К. рассказала, что её дочь, ученица 10 класса, трижды в неделю добирается на ипподром на такси. По её словам, водители – в основном приезжие, и многие из них ведут себя некорректно: пытаются завязать разговор с подростком или даже флиртуют. После нескольких таких случаев девушка начала звонить родителям перед поездкой и громко называть номер машины.

«Один раз после поездки дочери мне пришло сообщение в чате приложения: водитель писал, что хочет со мной познакомиться. Я стала говорить об этом со знакомыми, у всех такой опыт есть, когда таксист вел себя неподобающим образом. Ведь неспроста, наверное, в такси бизнес-класса не бывает водителей мигрантов или недавних мигрантов», – отмечает Полина.

Представитель одной из транспортных компаний подтвердил это, объяснив, что компании, работающие с VIP-клиентами, предъявляют строгие требования к водителям, и мигранты чаще всего не проходят отбор из-за низкой квалификации или проблем с документами.

Эксперимент журналиста

Журналист BFM-Новосибирск решил лично проверить ситуацию и совершил две поездки. В первом случае водитель – выходец из Таджикистана – начал задавать личные вопросы, но резко замолчал, когда пассажирка поинтересовалась его легальным статусом в России. В остальном таксист соблюдал правила дорожного движения.

Во второй поездке – на автомобиле категории «комфорт+» – за рулём был 40-летний Сергей Лысаков, переехавший в Новосибирск из Омска. Он рассказал, что главная проблема сферы такси – это политика агрегаторов, которые вытеснили традиционные компании. По его словам, многие мигранты соглашаются работать в сложных условиях, так как не могут официально трудоустроиться и вынуждены мириться с высокими комиссиями и переработками.

Сейчас в Новосибирске открыты десятки вакансий для таксистов с зарплатой от 100 тысяч рублей.