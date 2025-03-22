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общество

Потери ВСУ и уничтоженная техника: что известно о боях в зоне СВО на 22 марта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

22 марта 2025 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

Российские войска нанесли удары по подразделениям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Груновки, Локни, Садков и Турьи (Сумская область). По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 95 военнослужащих.

Харьковское и Донецкое направления (группировка «Запад»)

Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Чернещины, Андреевки (Харьковская область), Новомихайловки и Нового (ДНР). Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих.

Донецкое направление (группировка «Юг»)

Подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли удары по тяжелой механизированной бригаде, двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Национальной гвардии Украины в районах Александрополя, Новой Полтавки, Северска, Катериновки и Иванополья (ДНР). Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих.

Авдеевское и Кураховское направления (группировка «Центр»)

Российские войска вели боевые действия в районах Новопавловки, Красноармейска, Удачного, Димитрова, Троицкого и Алексеевки (ДНР). По данным Минобороны, ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих.

Южное направление (группировка «Восток»)

Российские подразделения продолжили продвижение вглубь обороны противника в районах Отрадного, Федоровки и Веселого (ДНР). Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих,

Херсонское и Запорожское направления (группировка «Днепр»)

Российские войска вели боевые действия против горно-штурмовой и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Приднепровского, Антоновки (Херсонская область) и Каменского (Запорожская область).

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Игорь Кириченко
Журналист

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