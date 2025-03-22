Родственники погибших при теракте в «Крокусе» готовят коллективный иск о компенсации

Родные и пострадавшие в результате нападения на «Крокус Сити Холл» готовят коллективный иск о компенсации ущерба. Об этом Сиб.фм рассказала Ульяна Будько — сестра погибшего при теракте новосибирца.

По её словам, иск будет включать требования о возмещении морального вреда, компенсации медицинских расходов и других затрат, связанных с трагедией. В настоящий момент точные суммы не определены, так как следствие ещё не выявило всех виновных.

Ульяна уточнила, что следственные действия в рамках уголовного дела о теракте уже завершены. Обвиняемые начали знакомиться с материалами, после чего дело передадут в суд.

Однако отдельное производство идет по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Этот процесс может затянуться, так как следствию предстоит выяснить, кто из ответственных лиц допустил нарушения, которые привели к таким масштабным последствиям.

«Конкретные цифры и суммы пока не обсуждаются. Ещё даже группа лиц всех виновных не выявлена. Насколько мне известно, сейчас в иске участвуют порядка 90 человек, но на любом этапе люди могут присоединяться. Я думаю, процесс продлится долго. Хотя, следствие очень старается быстрее это всё сделать», — отметила Ульяна.

Она также сообщила, что пожаротехническая экспертиза по делу завершена, и на её основе будут определены дальнейшие шаги.

Напомним, сегодня, 22 марта, прошёл ровно год после теракта в «Крокус Сити Холле». В результате нападения и пожара погибли 145 человек, сотни получили ранения.

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал о судьбе погибшего в теракте новосибирца Григория Будько.