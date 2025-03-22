В Новосибирске хирурги провели десять операций в прямом эфире на медицинской конференции

В Национальном медицинском исследовательском центре им. Е. Н. Мешалкина проходит масштабная медицинская конференция, посвященная лечению мерцательной аритмии.

В рамках мероприятия хирурги провели десять операций в режиме прямой трансляции. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

В конференции принимают участие специалисты из восьми стран. Одному из пациентов операцию провели дистанционно — врач и пациент находились на расстоянии 4000 километров друг от друга.

Среди пациентов была 46-летняя жительница Казани, кандидат наук, у которой диагностирован врожденный порок сердца. Ранее ей уже проводили реконструктивную операцию, но позднее у нее развилась мерцательная аритмия.

По словам сердечно-сосудистого хирурга Центра Алексея Филиппенко, это заболевание может привести к снижению качества жизни, риску инвалидизации, инсульту и летальному исходу.

Второй сибирский саммит по лечению фибрилляции предсердий собрал более 200 участников. По данным специалистов, 60% вызовов скорой помощи при жалобах на сердце связаны именно с этим видом аритмии.