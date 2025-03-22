В Новосибирске опубликовали видео с места теракта в «Крокус Сити Холле» спустя год

22 марта 2024 года произошла одна из самых трагических атак в современной истории России. В результате нападения террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» погибли 145 человек, сотни пострадали. Журналист Сиб.фм побывала на месте теракта ровно через год после случившегося.

Видео и кадры с места теракта опубликованы в Telegram-канале "Город54".

Здание концертного зала до сих пор частично огорожено, но жизнь вокруг продолжается. В видео можно увидеть, как у «Крокус Сити Холла» проходят выставки, приезжают гости, дежурит охрана. Ожидается, что 22 марта 2025 года здесь откроют мемориал в память о погибших.

Спустя год после трагедии многие родственники жертв продолжают бороться с потерей. Сестра погибшего новосибирца Григория Будько рассказала, что недавно получила выплату 300 тысяч рублей.