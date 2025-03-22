В Новосибирске пассажир легковушки погиб в ДТП на Бердском шоссе

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 22 марта утром в Первомайском районе Новосибирска.

По предварительной информации, водитель автомобиля Jac J7 ехал по Бердскому шоссе в сторону Большевистской улицы. Около 6:35 у дома №64 он не справился с управлением и врезался в стоявший у края проезжей части грузовик Sitrak.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи. Его личность сейчас устанавливается — на вид погибшему около 50 лет.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проводится проверка.