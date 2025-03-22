В Новосибирске зарплаты некоторых сотрудников банка достигают 130 тысяч рублей

На самом старте карьеры работникам предлагают 45-50 тысяч.

Специалисты по экономической безопасности банков в Новосибирске могут зарабатывать до 130 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Om1 Новосибирск» со ссылкой на исследование SuperJob.

Работодатели рассматривают кандидатов с неполным высшим экономическим или юридическим образованием, знанием основ законодательства и опытом работы с информационно-аналитическими системами.

Начальная зарплата в данной сфере составляет 45–50 тысяч рублей, с ростом опыта доход увеличивается.

Средний возраст соискателей – 40 лет, большинство имеют высшее образование и проработали на последнем месте около 4,5 лет. Более половины потенциальных сотрудников готовы к переезду.