В Новосибирске завершился хоккейный турнир в честь 214-летия Росгвардии

В ЛДС «Сибирь» состоялся хоккейный турнир среди команд государственных органов и исполнительной власти Новосибирской области. Соревнования приурочили к 214-летию со дня образования Росгвардии.

Первое место заняла команда Управления Сибирского округа Росгвардии, второе — ГУ МВД по Новосибирской области, третье — Правительство Новосибирской области.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале отметил, что турнир стал настоящим праздником спорта, командного духа и силы воли. Он поздравил командование, личный состав и ветеранов войск национальной гвардии с наступающим профессиональным праздником.