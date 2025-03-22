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общество

В Новосибирске завершился хоккейный турнир в честь 214-летия Росгвардии

Фото: ТГ-канал мэра Максима Кудрявцева

В ЛДС «Сибирь» состоялся хоккейный турнир среди команд государственных органов и исполнительной власти Новосибирской области. Соревнования приурочили к 214-летию со дня образования Росгвардии.

Первое место заняла команда Управления Сибирского округа Росгвардии, второе — ГУ МВД по Новосибирской области, третье — Правительство Новосибирской области.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале отметил, что турнир стал настоящим праздником спорта, командного духа и силы воли. Он поздравил командование, личный состав и ветеранов войск национальной гвардии с наступающим профессиональным праздником.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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